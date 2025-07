Mondiali di Nuoto scendono in gara gli Azzurri | Ceccon e Martinenghi puntano alle medaglie

Singapore – I Mondiali di nuoto di Singapore entrano nel vivo. Domani, domenica 27 luglio, inizieranno le gare in vasca con diversi azzurri impegnati. Ad aprire, per l’Italia, saranno Sara Franceschi e Anita Gastaldi, impegnate nelle batterie dei 200 misti. ToccherĂ poi a Marco De Tullio nei 400 stile libero uomini e a Costanza Cocconcelli nelle batterie dei 100 farfalla donne. Nei 50 delfino sarĂ impegnato invece il campione olimpico Thomas Ceccon, mentre l’altro oro di Parigi 2024 Nicolò Martinenghi gareggerĂ nelle batterie dei 100 rana. Ecco il programma del 27 luglio e dove vedere gli azzurri in gara ai Mondiali di Singapore, con i rispettivi orari italiani. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

