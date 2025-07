Mondiale Singapore Pellacani firma l’impresa | bronzo dal trampolino 1 metro

Dopo 4 medaglie in coppia, con una grande gara arriva il primo podio individuale ai Mondiali per la 22enne romana nella gara vinta dall'australiana Keeney. Solo Cagnotto e Bertocchi ci erano riuscite prima. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mondiale Singapore, Pellacani firma l’impresa: bronzo dal trampolino 1 metro

Pallanuoto, Sandro Campagna: “La strada per il Mondiale di Singapore è segnata” - L’ Italia della pallanuoto maschile riparte dall’Ungheria: dopo la sconfitta con furibonde polemiche del Settebello alle Olimpiadi, la protesta degli azzurri che ne seguì e che portò alla squalifica di sei mesi, appena conclusa, gli azzurri superano in amichevole a Napoli proprio i magiari per 13-12.

NUOTO – Simone Cerasuolo: Dall’argento europeo al mondiale di Singapore - In questa intervista, il giovane talento del nuoto italiano Simone Cerasuolo ci racconta il suo straordinario percorso: dalla medaglia di argento agli Europei 2022 fino al prestigioso 6° posto ai Mondiali 2024 di Doha.

Lo Stadio del Nuoto ospita i campioni britannici. Ultimi allenamenti prima del Mondiale di Singapore - Lo Stadio del Nuoto di Riccione ospita l’emergente duo misto di nuoto artistico Isabelle Thorpe e Ranjuo Tomblin, proveniente dalla Nazionale britannica, che ha guadagnato la medaglia d’argento agli ultimi campionati europei.

