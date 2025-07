Mondiale di tuffi a Singapore impresa Pellacani | bronzo nel trampolino da un metro

Impresa Chiara Pellacani ai Mondiali di tuffi a Singapore. Oggi, sabato 26 luglio, la 22enne romana, ha vinto la medaglia di bronzo nel trampolino da un metro, superata solo dall'australiana Maddison Keeney, vice campionessa olimpica, medaglia d'oro e dalla cinese Li Yajie, argento.Per Chiara. 🔗 Leggi su Today.it

