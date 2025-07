Molinara Longo | Criticità nella viabilità della zona industriale il Comune intervenga

Tempo di lettura: 2 minuti Con una nota il Consigliere comunale Domenico Longo, gruppo Alternativa Civica per Molinara, informa che √® stata inviata istanza ai comuni di Molinara e San Marco dei Cavoti per segnalare le criticit√† dovute al traffico di mezzi pesanti verso la zona industriale di Molinara. ‚ÄúDobbiamo prendere atto che la pur attrezzata zona industriale di Molinara √® servita da una pessima rete viaria. Mi riferisco, in particolare, al transito degli autoarticolati e dei mezzi da lavoro che giungono al PIP attraverso la Fortorina, guidati dalla segnaletica che accompagna verso Molinara. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

