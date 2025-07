Molina Juve escluderebbe quel nome per il centrocampo! L’incastro di mercato che sta spingendo i bianconeri a temporeggiare

. Cosa succede. Il mercato Juve  continua a monitorare Nahuel Molina, terzino destro dell’ Atlético Madrid, ma l’operazione al momento è in stand-by, e la ragione risiede nella questione degli slot extracomunitari. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, se la Juve  dovesse acquistare Molina, il giocatore occuperebbe il secondo slot disponibile per un extracomunitario, che potrebbe essere riservato a Yves Bissouma  del Tottenham. Sebbene Bissouma rappresenti una soluzione alternativa a Morten Hjulmand  dello Sporting Lisbona (la preferenza del tecnico Igor Tudor  sarebbe per il danese), il prezzo elevato del centrocampista rende l’affare complicato e spingerebbe la Juve a ripiegare sul maliano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Molina Juve escluderebbe quel nome per il centrocampo! L’incastro di mercato che sta spingendo i bianconeri a temporeggiare

