Modena partita doppia Curiosità per i debuttanti

Doppio spettacolo. Eh già , il Modena chiuderà la sua prima settimana di ritiro a Fanano con due amichevoli nell’arco di ventiquattr’ore. Due impegni di livello certamente superiore rispetto a quello di mercoledì scorso contro i volonterosi ragazzi della selezione della montagna: si parte oggi alle 17.30, quando al campo Lotta i canarini, in una sorta di derby cittadino, sfideranno il Cittadella Vis Modena, compagine che si appresta a disputare il suo secondo campionato di Serie D dopo la comoda salvezza conquistata alla fine della scorsa stagione. La squadra del patron Galassini scenderà dal vicino ritiro di Sestola, e anche per i ragazzi di mister Gori sarà un buon banco di prova in vista del prossimo campionato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Modena, partita doppia. Curiosità per i debuttanti

Modena-Brescia: Analisi e Pagelle della Partita di Calcio - GAGNO 6 Sulle due reti non ha colpe eccessive, bravo ad immolarsi sul tentativo ravvicinato di Moncini con una parata che rimanda solamente di qualche minuto il pari degli ospiti.

Baseball: Modena supera New Rimini 6-3 nella prima partita della serie - NEW RIMINI 3 MODENA 6 NEW RIMINI: Pini (Ruggeri 0/1) ec (0/4), Pulzetti 3b (1/4), Perez 1b (1/3), Baccelli dh (0/5), Chacon ed (0/3), Gabrielli es (0/3), Cifalinò (Bonemei 0/1, Quadrifoglio) 2b (0/3), Cortesi ss (2/4), Signorile (Focchi 0/1) r (0/3).

Carrarese-Modena: errori e rigori in una partita al limite del disastroso - GAGNO 5 Una sua uscita imprecisa manda il pallone sul braccio di Di Pardo generando il rigore per la Carrarese.

Doppia amichevole contro il Monaco ? Mercoledì 30 luglio alle ore 18 e giovedì 31 luglio alle ore 10.30 saremo impegnati in una doppia amichevole contro il Monaco

