Mobilità a Brescia polemica in Consiglio su Ztl e meno auto in piazza Vittoria | State uccidendo i negozi

Brescia, 26 luglio 2025 – Dibattito animato dentro e fuori l’aula consigliare della Loggia. Tanti i temi all’ordine del giorno, tra cui l’assestamento di bilancio con una manovra da 15 milioni, ma a scaldare gli animi è stata soprattutto la petizione popolare sulla mobilità. La relazione presentata dal capogruppo di Azione, Francesco Tomasini, dopo l’analisi della petizione di rete ‘Brescia Al Passo Coi Tempi’ (capofila Legambiente Brescia), contiene alcune proposte alla Giunta che vanno a scoraggiare l’uso del parcheggio di piazza Vittoria. Piazza Vittoria . Si parla di più posti riservati agli abbonati a discapito degli utenti occasionali, revisione delle tariffe ferme dal 2014, ma anche estensione dell’orario della Ztl dall’attuale fascia 8-20 alle 24 ore, maggiori agevolazioni per il Tpl. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Mobilità a Brescia, polemica in Consiglio su Ztl e meno auto in piazza Vittoria: “State uccidendo i negozi”

