TODI - Nei giorni scorsi il presidente del consiglio comunale, Giorgio Tenneroni (nella foto), è andato a Shanghai per una visita che ha portato risultati importanti per progetti in chiave economica e promozionale. L’obiettivo? Dare visibilità alla città e aprire nuove strade alle piccole e medie imprese del territorio, mettendole in contatto diretto con uno dei mercati più vasti e dinamici del mondo. A Shanghai Tenneroni ha avuto l’opportunità di incontrare Mr. Frank Kong, direttore generale esecutivo dell’Hongqiao Central Business District, uno snodo strategico per l’import-export cinese, in particolare nei rapporti con l’Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Missione Cina per il presidente. Tenneroni