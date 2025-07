Miretti Juventus i bianconeri fanno il prezzo del proprio centrocampista | il suo cartellino vale quelle cifra a cui ancora nessuno si è avvicinato! I dettagli

Miretti Juventus, è il grande obiettivo di Manna e Conte: gli aggiornamenti sul futuro del centrocampista. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Fabio Miretti continua a essere al centro delle speculazioni di mercato, anche se non ci sono stati passi avanti significativi nelle trattative per la sua cessione. La Juventus, pur considerando il giovane centrocampista un talento promettente, ha fissato una valutazione di 14 milioni di euro per il suo cartellino. Nonostante l’interesse di diversi club, tra cui il Napoli, la Vecchia Signora non è ancora disposta a scendere da questa cifra, e, al momento, non sono arrivate offerte ufficiali che soddisfino le richieste bianconere. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

