Miracoli a pagamento | il business oscuro dei santoni online

Gambe che si raddrizzano, tumori che scompaiono, dolori che svaniscono in un attimo, persone che cominciano a parlare lingue sconosciute infuse – a loro dire – dallo Spirito Santo. C'è un mondo sconosciuto ai più, che tuttavia è sempre più diffuso. Basta farsi un giro su Internet per scoprire l'esistenza di decine di santoni, pastori e profetesse che dicono di guarire anche dai mali più drammatici, che millantano di avere un legame privilegiato con l'ultraterreno, vaticinano catastrofi o direttamente la fine del mondo. «Queste persone sono molto seguite, anche da decine di migliaia di proseliti, spesso disperati e proprio per questo facilmente manipolabili e disposti anche a cedere soldi.

