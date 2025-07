In interrogatorio lui ha sempre negato. Di fatto l’accusa è netta: avere abusato di una turista all’epoca minorenne nella struttura ricettiva di Cervia dove lavorava. Per questo l’uomo - un ultrasessantenne difeso dall’avvocato Michele Dell’Edera - è indagato per violenza sessuale (siamo in fase di udienza preliminare). La vicenda risale alla notte tra 1 e 2 settembre scorso: per l’accusa, dopo avere raggiunto la minore sulle scale mentre lei stava rientrando da sola in camera, l’avrebbe costretta a subire atti sessuali finchĂ© lei era riuscita a staccarsi a e raggiungere il proprio alloggio: pochi minuti in totale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Minore abusata". Indagato portiere di un hotel