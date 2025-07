Lo sguardo plana oltre la vetrata, stende il braccio come ad indicare quella distesa verde, punteggiata di rosso. "Ho assaggiato i pomodori, sono buonissimi", Vincenzo Colla, vicepresidente della Regione, è in piedi, al suo fianco Florian Gostner, ceo di Fri-El Green House. La sala è affollata, si affaccia su ettari ed ettari di serre idroponiche, tubi, specchi, alta tecnologia. Servono per coltivare colture in acqua. San Giovanni d’Ostellato, alle porte del Delta, nella pianura si staglia il colosso green che produce ortaggi, energia da fonti rinnovabili, posti di lavoro per centinaia di persone in un angolo della nostra provincia dove il lavoro è merce sempre più rara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Mille posti di lavoro tra le serre. Ex zuccherificio, svolta solare. Polo turistico a Portomaggiore