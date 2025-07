Mille interventi e 18 squadre a caccia di perdite e rotture | così la Sasi preserva l' acqua

Quasi mille interventi in meno di due mesi e 18 squadre impegnate nella ricerca perdite e nelle riparazioni di condotte fatiscenti. “C'è un lavoro quotidiano per garantire la disponibilità della risorsa idrica e contenere i disagi”, sottolinea il presidente della Sasi, Nicola Scaricaciottoli. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

