Milinkovic-Savic un altro gigante agli ordini di Conte

Milinkovic-Savic è il sesto acquisto ufficiale della SSC Napoli. Il Napoli ha ufficializzato l’arrivo del nuovo portiere che affiancherà nel ruolo Alex Meret. Vanja Milinkovic-Savic è un nuovo giocatore azzurro. Dopo le consuete visite mediche sostenute a Villa Stuart, l’estremo difensore serbo classe 1997 ha firmato il contratto che lo legherà al club campione d’Italia per i prossimi cinque anni. Ad annunciarlo il classico tweet del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: “ Benvenuto Vanja “. Milinkovic-Savic, la scheda tecnica. Il portiere serbo è davvero un gigante, supera in altezza anche il neo arrivato Lucca con i suoi 2,01 m. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Milinkovic-Savic, un altro gigante agli ordini di Conte

