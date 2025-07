Milinkovi?-Savi? è un nuovo giocatore del Napoli L’annuncio di De Laurentiis | Benvenuto Vanja!

Tempo di lettura: < 1 minuto Ora è anche ufficiale: Vanja Milinkovi?-Savi? è il nuovo portiere del Napoli. A darne l’annuncio è stato direttamente il presidente Aurelio De Laurentiis con un messaggio sui social che non lascia spazio a dubbi: “ Benvenuto Vanja!” Dopo settimane di trattativa, il club azzurro ha formalizzato l’acquisto del portiere serbo dal Torino. L’operazione si è conclusa sulla base di 21 milioni di euro, che saranno versati in quattro anni. A facilitare l’accordo tra le due società è stato anche il contestuale trasferimento in prestito di Cyril Ngonge al Torino, parte integrante della strategia negoziale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

