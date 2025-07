Milano estate di disagio per pendolari e lavoratori | passante ferroviario chiuso tra Rogoredo e Certosa Bovisa

SarĂ un’estate di disagio per i chi vive o lavora a Milano. Il Passante ferroviario tra Rogoredo e CertosaBovisa resterĂ infatti chiuso dal 28 luglio al 24 agosto per interventi infrastrutturali svolti da Rete Ferroviaria Italiana. La chiusura comporta la rimodulazione del servizio delle linee suburbane S1, S5, S6 e S13. Le linee S2 Seveso-Milano Rogoredo e S12 Milano Bovisa-Melegnano saranno sospese durante il periodo di riduzione estiva. Nello stesso periodo, la linea S11 Rho-Milano-Como-Chiasso non circolerĂ fra Rho e Milano Porta Garibaldi Superficie. Per provare a ridurre i disagi dei viaggiatori è stato stipulato un accordo fra Trenord e ATM, nel quale anche chi comprerĂ su trenord. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Milano, estate di disagio per pendolari e lavoratori: passante ferroviario chiuso tra Rogoredo e Certosa/Bovisa

In questa notizia si parla di: milano - rogoredo - bovisa - estate

Due persone investite sui binari a Milano: treni sospesi vicino al Bivio Musocco e tra Rogoredo e Melegnano - Questa mattina due persone sono state investite da treni: la prima nella ferrovia di Borgo Lombardo, la seconda in zona Dergano.

Blackout Milano sud, zona Rogoredo - Da giorni si susseguono blackout continui, con interruzioni di corrente che colpiscono famiglie, negozi, uffici.

Il Passante di Milano chiude per lavori dal 28 luglio al 24 agosto tra Rogoredo e Certosa - Il Passante ferroviario di Milano resterĂ fermo per quasi un mese. Rfi ha infatti annunciato la chiusura per lavori dell'infrastruttura tra Rogoredo e Certosa dal 28 luglio al 24 agosto.

#Treni | #Trenord | Passante di Milano Per lavori #RFI, dal 28 #luglio al 24 #agosto, circolazione ferroviaria sospesa fra Mi Rogoredo e Mi Certosa/Bovisa Modifiche per le linee "S" per garantire tutti i collegamenti https://buff.ly/Gjiii7z @Emergenza24 | Vai su X

#Treni | #Trenord | Passante ferroviario di Milano Per lavori #RFI, dal 28 #luglio al 24 #agosto, circolazione ferroviaria sospesa fra Milano Rogoredo e Milano Certosa/Milano Bovisa Modifiche al servizio delle linee "S" per garantire tutti i collegamenti e bu Vai su Facebook

Chiusura del Passante ferroviario di Milano: le informazioni per viaggiare; Interruzione Passante ferroviario; Passante ferroviario chiuso dal 28/07: stop a Segrate.