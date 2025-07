Milano è sempre più anziana e sola | i single superano le famiglie

Milano, 26 luglio 2025 – Una Milano dai tanti volti. Una cittĂ che invecchia: il 20% dei residenti ha piĂą di 65 anni e l’etĂ media, 46 anni, è in crescita, seppur di poco (45,4), rispetto a vent’anni fa. E anche tra i residenti di cittadinanza diversa da quella italiana, il 21% del totale, l’invecchiamento inizia a farsi sentire. Una cittĂ di persone sole: 78mila milanesi over 65 (di cui il 71% donne) vivono in condizioni di non autosufficienza in cittĂ . Non solo. I nuclei monocomponente sono passati dal 45% al 57% in vent’anni e le persone celibi e nubili sono passate dal 40,2% al 50% nello stesso lasso di tempo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

