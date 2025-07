Milano e l’inchiesta urbanistica | Stefano Boeri rompe il silenzio il suo lungo post

L'architetto Stefano Boeri, coinvolto nel nuovo filone dell'inchiesta sull'urbanistica milanese, ha deciso di difendersi pubblicamente con un lungo post sui social. Dopo giorni di silenzio, Boeri ha scelto di intervenire direttamente per chiarire la sua posizione e denunciare quella che definisce una "violenta campagna diffamatoria". "Diffusi messaggi privati decontestualizzati". Secondo Boeri, la sua immagine è stata compromessa dalla pubblicazione parziale e strumentale di messaggi privati, trasmessi ai media prima ancora che ai suoi legali.

