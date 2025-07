Milani | Emozione forte all’esordio ma con la Lazio è stata una prova importante

Al termine della sconfitta di misura contro la Lazio nel Memorial Criscitiello, Alessandro Milani, esterno sinistro dell’Avellino, ha parlato in conferenza stampa.“Ho iniziato un po’ emozionato, era la mia prima partita tra i professionisti quindi c'è voluto un attimo per cercare di entrare in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

