Un mese e mezzo fa sembrava sul punto di dire addio al Milan, ma Maignan non ha mai spinto per andare al Chelsea. Quei 18 milioni senza rilanci offerti dai Blues hanno messo uno stop alla cessione del francese. Mike è rimasto al Milan, da capitano, con i suoi 30 anni compiuti lo scorso 3 luglio. Allegri è da sempre un suo grande estimatore e Maignan è un punto di forza assoluto del suo Milan come ribadito dall’allenatore il giorno del suo ritorno a Milanello: “Sono molto contento che abbia scelto di rimanere”. Una volta completato il mercato in entrata e in uscita. Tare si concentrerĂ per provare a blindare Maignan evitando di perderlo a 0 proprio come successe nell’estate 2020 quando Donnarumma giocò la sua ultima stagione in rossonero lasciando Milano in scadenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Milan: vicino il rinnovo con ritocco per Maignan