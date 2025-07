Milan Vernazza | Vlahovic è un’affare complicato ma necessario a tutti

Sebastiano Vernazza, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', parla del Milan e in su Santiago Gimenez e Dusan Vlahovic. Ecco un estratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, Vernazza: “Vlahovic è un’affare complicato, ma necessario a tutti”

In questa notizia si parla di: milan - vernazza - vlahovic - affare

Milan, Vernazza: “Gimenez ha la porta in testa. Conceicao …” - Sebastiano Vernazza, giornalista, ha parlato di Milan-Bologna 3-1 e in particolare della partita di Santiago Gimenez.

Milan, Vernazza sicuro: “Cedere Thiaw è troppo rischioso. Vi spiego” - Sebastiano Vernazza, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', parla del Milan e in particolare di Malick Thiaw.

Milan, Vernazza: “Modric e Jashari, voragine colmata. Estupinan il tuo Dumfries” - Sebastiano Vernazza, giornalista de 'La Gazzetta dello Sport', ha scritto un lungo pezzo sul Milan. Il punto su Reijnders, Jashari ed Estupinan

Vernazza: Vlahovic come Gimenez: non è un rapace d'area. Ci spingiamo oltre e diciamo che potrebbero...; Vlahovic, il miraggio Haaland e quel contrattone sciagurato. Ma lo scontro è un danno per tutti; Milan, Vernazza: “Vlahovic è un’affare complicato, ma necessario a tutti”.

La strategia del Milan per arrivare a Vlahovic, pronta l’offerta: l’affare si fa - La strategia del Milan per arrivare a Vlahovic: pronta l'offerta da fare alla Juventus per strappare il sì a Comolli, i dettagli ... Lo riporta milanlive.it

Vlahovic Milan, l’indiscrezione adesso cambia tutti gli scenari di mercato! L’affare può decollare così? I dettagli - Gli aggiornamenti Nel panorama del calciomercato italiano, il nome di Dusan Vlahovic continua a ca ... Riporta calcionews24.com