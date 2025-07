Milan un nuovo jolly per Allegri | affare a sorpresa dalla Liga

In casa Milan si lavora sul mercato e spunta una nuova e suggestiva idea per la fascia. Un nome intrigante per diversi motivi. Continua la preparazione del Milan di Massimiliano Allegri e la formazione rossonera in queste ore ha ottenuto una bella quanto frizzante vittoria in quel di Singapore contro il Liverpool campione d’Inghilterra. Parliamo di un test amichevole e quindi vale quel che vale ma fa comunque morale e alla fine sappiamo tutti che vincere aiuta a vincere e la società sta lavorando per accontentare poi le richieste del tecnico livornese sul mercato. Rossoneri scatenati, il Milan vuole il doppio colpo. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Milan, un nuovo jolly per Allegri: affare a sorpresa dalla Liga

Agresti: “Milan? Con Allegri c’è ottimismo per il futuro. La squadra…” - Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Stefano Agresti ha parlato del Milan e del nuovo tecnico rossonero, Massimiliano Allegri

Ravezzani: “Allegri? Ci hanno detto che andrà al Milan. Su Conte dico…” - Intervenuto a Tmw Radio, Fabio Ravezzani ha parlato del futuro di Massimiliano Allegri, tecnico accostato anche al Milan

Milan, nuovi contatti per il terzino: Allegri approva la scelta - Milan scatenato sul mercato, dopo Ricci, la società rossonera lavora ai diversi colpi: nuovo nome in arrivo per la difesa.

Il Milan vuole Giovanni #Leoni e ha in mano due jolly da usare.🃏 Il giovanissimo centrale italiano, classe 2006, che attualmente gioca nel Parma, sarebbe il primo obiettivo di #Allegri e #Tare.️ Si potrebbe iniziare a parlare di trattative già dalla prossima setti Vai su Facebook

Mercato Milan, nessun terzino destro in entrata? Allegri opta per la soluzione interna! Ipotesi clamorosa - Mercato Milan, se non dovesse arrivare Guela Doue Allegri opterebbe per la soluzione interna nel ruolo di terzino destro Il calciomercato Milan si trova in un momento cruciale per definire la propria ... Secondo milannews24.com

Milan, si chiude un altro colpo: affare alla Fofana - Il mancato arrivo di Marc Pubill e la partenza di Emerson Royal saranno seguiti da un nuovo innesto di mercato per il Milan ... Da spaziomilan.it