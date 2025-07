Milan Torriani brilla ancora | numeri super! Come gestirlo?

Milan, Torriani subito in campo e protagonista contro l'Arsenal. Prova solida del portiere rossonero. Quale futuro lo aspetta? L'analisi.

Milan, Torriani: “Debutto? Si vedeva che Maignan non stava bene. Io mi dicevo…” - Lorenzo Torriani, portiere del Milan, ha parlato a Milan TV per il format 'Homegrown'. Ecco le sue parole sul suo debutto contro il Liverpool

Milan Futuro: nonostante la Serie D, Torriani e Bartesaghi sono vicini al rinnovo - Il Milan guarda avanti e, come anticipato da Matteo Moretto, Torriani e Bartesaghi hanno raggiunto un accordo per il rinnovo di contratto

Il Milan blinda Bartesaghi e Torriani: ufficiali i rinnovi - La notizia era nell`aria, ora è ufficiale: il Milan blinda Davide Bartesaghi e Lorenzo Torriani. Il club rossonero ha annunciato il doppio rinnovo.

Torriani brilla, il Milan riflette: quale futuro? Fonseca ci prova; Torriani brilla in amichevole: Milan, quale futuro? Potrebbe andare a giocare; Lorenzo Torriani brilla e attira il Lione: futuro in Francia?.

Milan, brilla Torriani: resta o parte? Due club sulle sue tracce - Nel primo Milan visto in amichevole ha brillato Torriani: quale futuro per lui, resta o parte? Come scrive fantamaster.it

Chi è Lorenzo Torriani, il giovane portiere del Milan che ha conquistato Allegri in soli 30 minuti - Lorenzo Torriani si è distinto durante l'amichevole tra Milan e Arsenal a Singopore dopo le sue parate miracolose e ben tre rigori parati ... Scrive fanpage.it