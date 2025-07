Milan si vede già l’impronta di Allegri | Liverpool abbattuto a colpi di difesa e contropiede

Milano, 26 luglio 2025 – È un Milan già allegriano. I rossoneri, al secondo test della loro tournèe asiatica precampionato dopo il ko di corto muso con l’Arsenal, fanno lo scalpo al Liverpool, reduce dalla vittoria in Premier League e da spese folli – per gli standard italiani – sul mercato. Compattissimo in difesa e corto fra le linee, il Diavolo approfitta degli ampi spazi concessi dai Reds, evidentemente un po’ presuntuosi nella loro indubbia superiorità tecnica. Il Liverpool batte il ferro fin dall’inizio, con una formazione imbottita di giocatori offensivi, dimenticandosi che al calcio – Allegri dixit – vince sempre chi prende meno gol. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Milan, si vede già l’impronta di Allegri: Liverpool abbattuto a colpi di difesa e contropiede

Prima Loftus-Cheek poi Okafor, il Milan va sul risultato di 1-3 ️ Due azioni svolte in ripartenza che non hanno lasciato scampo alla difesa del Liverpool ️️ #LiverpoolMilan #LoftusCheek #Okafor Vai su X

Un buon primo tempo quello visto contro il Liverpool. Stiamo giocando bene contro una squadra nettamente superiore alla nostra, ancora incompleta. Bene, ottima reazione. Il goal di Leao e’ sensazionale. Bravissimo Pulisic a servirlo. Avanti Milan Vai su Facebook

