Milan offerta alla Juventus per Vlahovic

Il Milan in questi giorni è molto attivo sul mercato. Ne scrive oggi la Repubblica. Dopo aver ufficializzato Estupiñan e rilanciato per Doué, i rossoneri hanno piazzato un colpo ad effetto riuscendo a liberarsi di Emerson Royal a titolo definitivo per 10 milioni. Li ha versati il Flamengo per mettere le mani sul sostituto di Wesley diretto alla Roma. Liquidità che consentirà a Tare di cambiare marcia per Vlahovic, con l’obiettivo di sistemare l’attacco. Il ds albanese ha fatto un’offerta da 1820 milioni alla Juventus. Con una buonuscita dei bianconeri al centravanti, l’affare si potrebbe chiudere con soddisfazione di entrambi i club. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Milan, offerta alla Juventus per Vlahovic

In questa notizia si parla di: milan - offerta - juventus - vlahovic

Reijnders, nuova offerta che fra tremare il Milan: l’ipotesi monstre - Il centrocampista rossonero potrebbe lasciare l’Italia davanti a un’offerta monstre dall’estero che non potrà essere rifiutata Reijnders, nuova offerta che fra tremare il Milan: l’ipotesi monstre (LaPresse) – SerieANews.

Calciomercato Milan, il Besiktas piomba su Abraham: pronta l’offerta - Il Besiktas sarebbe fortemente interessata a Tammy Abraham, attaccante del Milan: dalla Turchia parlano di una possibile offerta in vista

Milan, ‘rimpianto’ Maldini? Italiano in pole position. Reijnders, offerta pronta. E l’ex … - L'offerta per Reijnders e le pungenti parole dell'ex sono solo alcune delle notizie più importanti di giornata in casa Milan

Il #Milan prepara un’offerta da 18 milioni per #Vlahovic, cui la #Juventus dovrebbe riconoscere una buonuscita per far tornare i conti. In alternativa resta viva la pista #KoloMuani inserendo #Gimenez per abbassare il prezzo del cartellino (#Repubblica) Vai su X

Dusan Vlahovic al Milan: si può fare. I rossoneri preparano l’assalto al serbo in uscita dalla Juventus. Non un operazione immediata, ma da concretizzare nella seconda metà di agosto Vai su Facebook

Vlahovic verso l’addio alla Juventus, summit decisivo a Torino: atteso l'agente, il Milan ci prova ma i bianconeri non fanno sconti; Calciomercato, Milan e Juventus lavorano allo scambio tra Vlahovic e Thiaw: le cifre e il piano; Juve, in arrivo l'agente di Vlahovic. Dal Milan alla Liga, fino al rinnovo: tutti gli scenari.

Calciomercato, il Milan prepara l’offerta: 18 milioni per Vlahovic. Napoli, rilancio su Ndoye - Emerson Royal al Flamengo permette ai rossoneri di alzare l’offerta ai bianconeri. Da repubblica.it

L’alternativa a Vlahovic è italiana, il Milan ha messo nel mirino il bomber - Le ultime sul colpo in attacco che il Milan ha voglia di mettere a segno: il punto della situazione al 26 luglio ... Riporta milanlive.it