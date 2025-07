Una partita estiva che sembra anticipare qualcosa. Il Milan si scopre già squadra e regala spunti a sorpresa. Allegri osserva, annota e sorride. E forse ha già in mente il suo undici ideale (LaPresse) – serieanews.com C’è un momento preciso in cui un’amichevole diventa qualcosa di più. Non per il risultato in sé, ma per il modo in cui arriva. Per come una squadra si muove, per cosa lascia intravedere. A Hong Kong, il Milan batte il Liverpool 4-2 e si porta a casa molto più di una vittoria estiva: si porta certezze, esperimenti riusciti, nomi da riscoprire. 🔗 Leggi su Serieanews.com

© Serieanews.com - Milan-Liverpool, che exploit: due conferme, una novità e due sorprese per Allegri