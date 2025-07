Milan Leao | Liverpool? Grande squadra ma vogliamo vincere Su Modric…

Rafael Leao parla dell'amichevole Liverpool-Milan: rispetto per i Reds, ma l'obiettivo è vincere. E su Luka Modric.

Milan attento, Berta vuole portare Leao all’Arsenal: servono 100 milioni - Rafael Leao contro il Bologna non ci sarà , questa sera in campionato, perchè dovrà osservare un turno di squalifica per somma di cartellini gialli.

Milan-Bologna, le pagelle di CM: Ndoye sensazionale. Theo Hernandez e Leao tradiscono, fioccano i 5 nei rossoneri - Milan-Bologna 0-1 MILAN Maignan 6: non ha colpe sul goal, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in.

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Milan-Bologna 0-1 Maignan 6: non ha colpe sul gol, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in negativo.

Milan, riecco Allegri: dagli obiettivi di stagione fino a Maignan, Leao e Theo Hernandez: la conferenza stampa di Max Vai su Facebook

Leao: Liverpool grande squadra, ma siamo il Milan e giochiamo sempre per vincere; Milan-Liverpool dove vederla oggi in TV e streaming, orario e canale della partita amichevole; Milan di Allegri ko a Singapore: 1-0 dell'Arsenal.

Liverpool-Milan diretta: segui l'amichevole di oggi LIVE - La squadra di Massimiliano Allegri di nuovo in campo nel corso della tournée asiatica: aggiornamenti in tempo reale ... Scrive corrieredellosport.it

Milan in versione anti Liverpool. Il CorSport: "Pulisic dietro e Leao punta. Torna Maignan" - 30 italiane il Milan affronterà il Liverpool a Hong Kong nella sua seconda uscita di questa tour ... Riporta informazione.it