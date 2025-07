Milan, Emerson Royal posa già con la maglia del Flamengo. Il terzino è arrivato in Brasile pronto per le visite mediche. Milan, Emerson Royal posa già con la maglia del Flamengo. Il terzino è arrivato in Brasile pronto per le visite mediche. Per il Milan pronti 9 milioni di euro. Il video ripreso dall'account X @flazoeiro. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Emerson Royal posa con la maglia del Flamengo | VIDEO