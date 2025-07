Milan divieto di abbonamento alla Curva per decine di tifosi rossoneri | obiettivo sicurezza

Milano, 26 luglio 2025 – NovitĂ in vista del prossimo campionato di calcio di Serie A. Su indicazione delle autoritĂ competenti, nell'ambito delle attivitĂ finalizzate alla tutela dell'ordine pubblico, secondo quanto riporta l’ Ansa, il Milan ha comunicato a diverse decine di abbonati alla stagione 2425 il divieto di rinnovare l'abbonamento per la stagione 2526 nel settore del Secondo Anello Blu. Resta comunque garantita la possibilitĂ , per gli stessi, di sottoscrivere l'abbonamento in altri settori dello stadio. Si tratta di una misura che rientra in un percorso condiviso con la Procura della Repubblica e le istituzioni preposte all'ordine pubblico, che ha giĂ portato alla cancellazione di diverse centinaia di tessere del tifoso e la revoca del gradimento a un centinaio di abbonati, a cui si aggiungono i numerosi procedimenti avviati dalle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Milan, divieto di abbonamento alla Curva per decine di tifosi rossoneri: obiettivo sicurezza

