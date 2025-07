Milan con la difesa a 3 il Liverpool lancia l' ex di turno | le probabili formazioni dell' amichevole in Asia

A Hong Kong i rossoneri di Allegri sfidano la squadra di Slot. Max prova il 3-5-2 e rinuncia al centravanti, il tecnico olandese risponde con tanti nuovi innesti: Frimpong, Wirtz e l'ex Milan Primavera Kerkez dovrebbero partire titolari. . 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Milan con la difesa a 3, il Liverpool lancia l'ex di turno: le probabili formazioni dell'amichevole in Asia

In questa notizia si parla di: milan - difesa - liverpool - lancia

Mercato Milan, emergenza difesa: Thiaw e Tomori in uscita, ecco i nomi di Moncada - La cronica emorragia di gol incassati dal Milan impone una decisa inversione di rotta nel prossimo mercato estivo: Thiaw e Tomori ai saluti?

Milan, le pagelle di CM: Leao ed Hernandez tradiscono, difesa da film horror, Reijnders stecca - Milan-Bologna 0-1 Maignan 6: non ha colpe sul gol, cerca di guidare la squadra ma la serata è di quelle che passeranno alla storia in negativo.

Milan, cambio in difesa: Walker addio e colpo in entrata - Il Milan farà una grande rivoluzione in estate, e tra i partenti sembra esserci pure Kyla Walker. Ma Moncada e Ibrahimovic hanno già messo gli occhi su un altro difensore di talento (e più giovane).

Milan, sconfitta di misura alla prima contro l’Arsenal. Ma Allegri è soddisfatto: “Bravi tutti, bisogna migliorare sotto porta”. Che ne pensate? ️ Vai su Facebook

Milan con la difesa a 3, il Liverpool lancia l'ex di turno: le probabili formazioni dell'amichevole in Asia; In the Zone: il Liverpool domina il Milan; Milan battuto e ultimo nel girone: il Liverpool vince 2-1.

Liverpool Milan, Allegri non cambia! Le ultime da Hong Kong non lasciano dubbi sulle scelte del livornese - Liverpool Milan, Massimiliano Allegri è pronto a confermare diverse delle scelte fatte contro l’Arsenal: Leao centravanti, dietro c’è Gabbia Milano si accende in vista della grande sfida contro il Liv ... Segnala milannews24.com

Il Milan verso il test Liverpool, Allegri: 'Miglioriamo' - La tenuta della difesa, ancora una volta, sarà messa a dura prova. Si legge su ansa.it