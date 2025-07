Migranti | sbarco a Crotone fermato scafista iraniano

L’uomo è stato identificato come il “capitano” dell’imbarcazione a vela approdata il 22 luglio con 73 migranti a bordo grazie alle testimonianze di alcuni migranti. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Migranti: sbarco a Crotone, fermato scafista iraniano

In questa notizia si parla di: migranti - sbarco - crotone - fermato

Migranti: sbarco a Crotone, fermato scafista iraniano; Scafista iraniano fermato a Crotone dopo lo sbarco di 73 migranti: era stato il “capitano” della traversata; Sbarco del 22 luglio, arrestato presunto scafista iraniano.

Fermato uno scafista iraniano per lo sbarco del 22 luglio scorso - CROTONE I poliziotti della Questura di Crotone e i militari della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Crotone hanno sottoposto a fermo di P. Riporta corrieredellacalabria.it