Milano, 26 luglio 2025 – La voce è squillante, piena di energia. Michelangelo Pistoletto, 92 anni, artista, pittore, scultore, animatore e protagonista indiscusso della corrente artistica dell’Arte Povera, è instancabile. E accetta di buon grado questa intervista per raccontare la sua mostra, “ Glacial Threads. Dalle Foreste ai Tessuti del Futuro” (sino al 28 settembre), ospitata nel suggestivo Castello Gamba, Museo di Arte moderna e contemporanea della Valle d’Aosta, a Châtillon. Organizzata con Cittadellarte e la curatela di Fortunato D’Amico, apre oggi ai visitatori i quali potranno anche ammirare la collezione permanente del museo che annovera opere di Schifano e Guttuso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Michelangelo Pistoletto, l’arte per la Pace: serve una convivenza nuova in tutti gli ambiti, ma sono ottimista

