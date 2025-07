miche scala le alpi al tour de france con il team groupama

Sul Mont Ventoux, nell’aprile del 1336, Francesco Petrarca scalò assieme al fratello il monte – diventato un’icona del ciclismo mondiale e del Tour de France in particolare – cercando non la gloria sportiva ma la conoscenza. Oggi, come allora, si sale alla ricerca di qualcosa: la vittoria, la fatica, o una nuova prospettiva. Compito degli atleti del team francese Groupama – FDJ Cycling Team – che il 22 luglio hanno scalato quel magico monte sulle ruote Miche, azienda all’esordio al Tour de France come fornitore ufficiale di un team UCI World Tour. Un traguardo che celebra l’unione tra tradizione artigianale e innovazione tecnologica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

