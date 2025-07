Michael Jackson censurato | il film biografico ha eliminato gli anni più controversi

Michael Jackson è un nome imprescindibile nella storia della musica internazionale. Il peso che il cantante ha avuto nella musica pop - tanto da portarlo ad essere incoronato come Re del Pop - così come il suo talento tanto nella voce quanto nella performance, sono elementi inecquivocabili della sua carriera, che però spesso sono stati messi in ombra da eventi avvenuti fuori e lontano dal palco che hanno gettato un'ombra alquanto estesa sulla sua figura. Le prime controversie sono nate a seguito della pubblicazione della prima versione del videoclip di Black & White, in cui appariva anche un giovanissimo Macaulay Culkin - il protagonista di Mamma ho perso l'aereo - verso cui Michael Jackson, nel corso del video, avrebbe fatto dei gesti a sfondo sessuale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Michael Jackson "censurato": il film biografico ha eliminato gli anni più controversi

In questa notizia si parla di: michael - jackson - censurato - film

Michael Jackson, non c’è pace per il biopic sul Re del Pop: data d’uscita posticipata ancora - Inizialmente programmato per quest'anno, sembra che dovremo aspettare ancora parecchio prima di vedere il biopic diretto da Antoine Fuqua al cinema Il film biografico su Michael Jackson, intitolato semplicemente Michael, uscirà nelle sale cinematografiche tradizionali e in quelle IMAX di tutto il mondo il 24 aprile 2026, un posticipo di ben sei mesi rispetto alla data d'uscita inizialmente prevista di ottobre.

Michael jackson: il film che lo incorona re delle biografie musicali - Le biografie cinematografiche dedicate ai grandi artisti musicali rappresentano un segmento in costante crescita nel panorama di Hollywood.

Certificazioni Fimi, dischi di platino per Michael Jackson, Fabrizio De Andrè e Coma Cose - Le Certificazioni Fimi questa settimana, tra i tanti premiano due mostri sacri del panorama mondiale con i dischi di platino: il Re Del Pop, Michael Jackson ed il nostro Faber, Fabrizio De Andrè.

Auguri a ROBERT WOODS che oggi compie 89 anni (San Francisco, 19 luglio 1936), attore statunitense. Robert Woods, noto anche come Robert Wood, è un attore cinematografico e televisivo. Ha interpretato più di cinquanta film, molti dei quali appartenenti Vai su Facebook

Michael Jackson censurato: il film biografico ha eliminato gli anni più controversi; Michael Jackson, il biopic verrà diviso in due parti; I film imperdibili del 2025.

Michael Jackson "censurato": il film biografico ha eliminato gli anni più controversi - Nuovi problemi per il film biografico dedicato al cantante, che sembra stia ora subendo una sorta di censura per nascondere gli elementi più criticati della sua carriera ... Lo riporta ilgiornale.it