Mi sono rotto ogni osso della faccia una barra di metallo mi ha trapassato lo stomaco | un biglietto gratis per una giostra si trasforma in un incubo la storia di Nick Field e Alison Collins

Un biglietto gratuito, offerto da uno sconosciuto che andava di fretta. Un gesto gentile che, in pochi istanti, si è trasformato nell’anticamera di un incubo. N ick Field e la sua compagna Alison Collins hanno raccontato per la prima volta in televisione, ospiti del programma britannico “ This Morning “, la loro terrificante esperienza, quando il malfunzionamento di una giostra li ha lasciati in fin di vita, con ferite devastanti. La coppia si trovava al Lambeth Country Show di Brockwell Park, a Londra, l’anno scorso, insieme alla sorella e alla nipotina di 12 anni di Alison. Mentre aspettavano, un uomo ha offerto loro tre biglietti gratuiti per la giostra “The Froggit”, perchĂ© doveva andarsene. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Mi sono rotto ogni osso della faccia, una barra di metallo mi ha trapassato lo stomaco”: un biglietto gratis per una giostra si trasforma in un incubo, la storia di Nick Field e Alison Collins

