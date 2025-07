Mi arricchisco con le Criptovalute e non dichiaro nulla | FALSO è ‘dichiarazione infedele’ la Cassazione ti ha fregato è reato e ti sbattono in cella

Criptovalute, quando scatta il reato tributario: ecco quando i proventi digitali diventano reddito imponibile La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8269 del 28 febbraio 2025, è intervenuta in maniera netta sul tema della tassazione dei proventi digitali, in particolare quelli derivanti da criptovalute e NFT. La decisione ha confermato che l ’omessa indicazione di tali introiti nella dichiarazione dei redditi può integrare il reato di dichiarazione infedele previsto dall’art. 4 del D.Lgs. n. 74 del 2000, se si supera la soglia di punibilità . Un tema cruciale per chi opera nel mondo digitale e della blockchain. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - “Mi arricchisco con le Criptovalute e non dichiaro nulla”: FALSO, è ‘dichiarazione infedele’, la Cassazione ti ha fregato, è reato e ti sbattono in cella

