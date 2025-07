Metropolitana M5 a Monza | la Regione si impegna a versare 10 milioni ma ne mancano ancora 500

Un passo avanti nella realizzazione della M5 fino a Monza. Regione Lombardia ha infatti formalizzato l'impegno a stanziare 10 milioni di euro per coprire gli extracosti.L'annuncio è arrivato a seguito dell’approvazione dell’ordine del giorno presentato dalla Lega al Pirellone nella giornata di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Metro M5 fino a Monza: Regione non metterà altri soldi - Dopo mesi di attesa e di rimpalli, il countdown per il vertice decisivo fissato dal vice premier Salvini a Roma per il 26 giugno è iniziato.

Sos da 589 milioni per la Metro 5 a Monza. Da Governo e Regione ne arriveranno 110 - "Da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) vi è la disponibilità , oltre ai 915 milioni di euro già stanziati, ad intervenire con altri 100 milioni di euro.

Sanità : bodycam e più soldi. Sos per la Metro 5 a Monza; Metropolitana M5 a Monza: dal ministero altri 100 milioni di euro per gli extra costi; Prolungamento M5, si accelera verso Monza: in arrivo 110 milioni da Ministero e Regione.

Sos da 589 milioni per la Metro 5 a Monza. Da Governo e Regione ne arriveranno 110 - "Da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit) vi è la disponibilità, oltre ai 915 milioni di ... Secondo msn.com

Quella promessa della M5 a Monza con le 7 fermate e il gioco de "el ciapa no" - Oggi il ministro Matteo Salvini è ritornato sul tema del prolungamento della metropolitana da Bignami a Monza ... Da monzatoday.it