Meteo stop all’estate | quando crollano le temperature

Sembrava destinata a durare ancora a lungo, con temperature roventi e giornate da bollino rosso, ma l’estate 2025 potrebbe presto subire uno scossone inaspettato. Un annuncio che arriva direttamente da uno dei volti più noti della meteorologia televisiva, Paolo Sottocorona, che ha lanciato un segnale chiaro: il caldo ha i giorni contati. Ma cosa ci aspetta davvero? E quando arriverà il tanto atteso cambio di rotta? Le sue parole hanno già scatenato l’interesse degli italiani, stanchi di notti insonni e afa opprimente. Leggi anche: Maltempo, allagamenti e alberi caduti: caos in tutta la zona Leggi anche: Pickpocketing 2. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Meteo, stop all’estate: quando crollano le temperature

