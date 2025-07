Messina badante russa trovata morta su greto torrente | arrestato un 60enne

(Adnkronos) – Un 60enne originario di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) è stato arrestato dalla Polizia perché accusato dell’omicidio di una badante russa 75enne, trovata senza vita lo scorso 12 luglio sul greto del torrente Longano in avanzato stato di decomposizione.  Le indagini avviate dagli investigatori della squadra mobile di Messina e del commissariato . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Messina, badante russa trovata morta su greto torrente: arrestato un 60enne

Omicidio badante nel Messinese, arrestato il Dj Michelangelo Corica. «Aveva rifiutato le sue avances» - La Polizia di Stato di Messina ha arrestato per omicidio Michelangelo Corica, il dj sessantenne di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) che era indagato per l'omicidio della ... Come scrive ilmessaggero.it

