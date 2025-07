Messa in sicurezza delle cascate La Regione stanzia 184mila euro

Regione Lombardia cofinanzierà la messa in sicurezza dell’area delle Cascate di Cittiglio. È quanto prevede un emendamento approvato in sede di assestamento di bilancio, presentato dalla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Romana Dell’Erba. Quasi 185mila euro il totale delle risorse stanziate, a fronte di un progetto comunale dal valore complessivo di 290mila euro, di cui 26mila già spesi per la progettazione. Il restante sarà cofinanziato dall’amministrazione comunale di Cittiglio nella misura del 30%. "Prioritario è garantire la sicurezza di un’area di grande valore naturalistico come quella delle Cascate di Cittiglio - dichiara Dell’Erba - si tratta di un intervento atteso dalla comunità , che testimonia la costante attenzione della Regione verso le esigenze dei nostri territori e la tutela dell’ambiente". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Messa in sicurezza delle cascate. La Regione stanzia 184mila euro

