Mercedes CLA La superberlina è già nel futuro

di Giuseppe Tassi CLA apre la nuova era dell’elettrico firmato Mercedes. La seducente berlina della Stella è infatti il primo modello del marchio sviluppato sulla piattaforma Mma, concepita per le vetture a zero o a basse emissioni della casa di Stoccarda. Dopo l’anteprima romana dello scorso dicembre, la terza generazione di Mercedes-Benz CLA arriva sulle strade con due motorizzazioni 100% elettriche, che precedono di qualche mese la versione benzina mild-hybrid. Sarà in concessionaria tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, il prezzo della Mercedes-Benz Cla 250+ parte da 56.600 euro, quello della Cla 350+ da 62. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

