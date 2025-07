Mercato Roma il punto sulle cessioni | Saud vicino alla Francia Baldanzi ed El Shaarawy via?

Roma 26 luglio 2025 - La Roma ha iniziato un nuovo corso e per farlo rendere al meglio è necessario sfoltire, così da non azzoppare economicamente la squadra. Frederic Massara ha inaugurato il mercato con due colpi da 90 ingaggiati a distanza di poche ore l'uno dall'altro. Prima Neil El Aynaoui, centrocampista il cui vizio è segnare a ripetizione come dimostrato lo scorso anno con il Lens, ha messo nero su bianco il suo futuro in giallorosso. Subito dopo è stata la volta di Evan Ferguson, centravanti classe 2004 in prestito con diritto di riscatto dal Brighton, tra i più chiacchierati e dal potenziale maggiormente elevato tra i suoi coetanei. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Mercato Roma, il punto sulle cessioni: Saud vicino alla Francia, Baldanzi ed El Shaarawy via?

In questa notizia si parla di: roma - mercato - punto - cessioni

Roma, difesa da ristrutturare con Gasperini: da Kumbulla a un nome dal mercato - Il primo passo per rifondare la Roma di Gian Piero Gasperini parte da dietro. Il tecnico piemontese, sempre fedele al suo sistema a tre in difesa, ha già chiesto rinforzi per un reparto che rischia di perdere pezzi importanti.

Roma senza Champions, il mercato spaventa i tifosi: Konè sacrificato? - Il futuro mercato estivo della Roma si deciderà nelle prossime giornate; infatti, la qualificazione alla Champions League sarà il fattore più determinante per le scelte di mercato che la società giallorossa potrà fare, sia in entrata che in uscita.

Solet shock, denunciato per violenza sessuale: è nella lista di mercato della Roma - Si è già cominciato a muovere il mercato della Roma, che passerà inevitabilmente per la scelta di un nuovo allenatore ancora da annunciare al pubblico.

🟡Plusvalenze #Roma, da #Abraham a #Shomurodov: il punto cessioni a poche ore dalla scadenza Vai su X

MERCATO TORO, ADDIO ELMAS, ANDRÀ ALLA ROMA? La A.S. Roma Talk piomba su Elmas e il Lipsia apre alla cessione dell'esterno offensivo che ben si integrerebbe nel modulo di mister Baroni, ma la società di barboni granata ha deciso di non riscatta Vai su Facebook

Calciomercato Roma 2025/2026: trattative, acquisti, cessioni; Obiettivo cessioni, la Roma vuole anche incassare; Bologna, da Lucumì a Ndoye: il punto sulle cessioni.

Roma transfer market, latest on transfers: Saud close to France, Baldanzi and El Shaarawy leaving? - back is on his way to a loan at Toulouse, while the two Italians could be closed down by competition. Si legge su sport.quotidiano.net

Calciomercato Roma 2025-26: tutte le trattative, acquisti e cessioni - La nuova era giallorossa è cominciata sotto la guida di Gian Piero Gasperini, e a Trigoria è già iniziato il lavoro per modellare una rosa in grado di ... Lo riporta stadiosport.it