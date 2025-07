Mercato Milan ecco Jashari! Contatti continui con gli intermediari ma quando arriva la chiusura? Le ultime

Mercato Milan, c'è Jashari! Contatti incessanti con gli intermediari del giocatore, ma quando arriva la chiusura? Le ultimissime Il Milan è al centro dell'attenzione nel calciomercato estivo, con movimenti strategici che indicano una forte volontĂ di rafforzare la rosa. Secondo fonti vicine al club, tra cui il noto esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, i rossoneri .

Milan, Boban: “Mercato? C’era un accordo con Maldini. Con Furlani cose strane” - Zvonimir Boban, ex centrocampista ed ex dirigente del Milan, ha rivelato come andava il calciomercato ai tempi in cui era in societĂ

Mercato Milan, emergenza difesa: Thiaw e Tomori in uscita, ecco i nomi di Moncada - La cronica emorragia di gol incassati dal Milan impone una decisa inversione di rotta nel prossimo mercato estivo: Thiaw e Tomori ai saluti?

Milan Bologna, Furlani su Conceicao: «Vincesse due trofei nella stessa stagione eguaglierebbe Ancelotti e va tenuto in considerazione. DS e mercato…» - Milan Bologna, Furlani AD dei rossoneri, ha parlato nell’immediato pre-partita della sfida: le sue dichiarazioni Intervenuto a Sky prima di Milan-Bologna, Giorgio Furlani, AD del club rossonero, ha dichiarato: PAROLE – «Conceicao? Appena è arrivato ha vinto un trofeo e mercoledì può diventare il primo allenatore da Ancelotti a vincerne due nella stessa stagione.

Milan, stretta per Jashari; Di Marzio: il Milan conta di chiudere per Jashari nei prossimi giorni. Fitti i contatti tra club per trovare l'intesa; Calciomercato, le news di oggi in diretta: Juventus, contatto con Douglas Luiz. Milan, Jashari si avvicina. Inter- Lookman. Napoli ancora su Juanlu mentre Ngonge va al Torino. Roma, è fatta per Wesley.

Calciomercato Milan, stretta Jashari! Contatti fitti - Calciomercato Milan, siamo alla stretta decisiva per Ardon Jashari: contatti fitti con gli intermediari, entro lunedì la chiusura dell’operazione Il calciomercato Milan sta compiendo passi significati ... Scrive milannews24.com

Jashari al Milan, lieto fine vicino: "Presto sarà tutto chiaro" - Quando il direttore sportivo Devy Rigaux e il direttore generale Bob Madou erano andati a far visita all'Inter per la trattativa Aleksander Stankovic al Bruges, avevano risposto ai giornalisti present ... Segnala msn.com