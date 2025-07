Mercato Juve Sesko può essere bianconero ma non a Torino! L’indiscrezione sul futuro dell’attaccante stupisce tutti | gli aggiornamenti

Mercato Juve, Sesko può essere bianconero ma non a Torino: le ultime sul futuro dell’attaccante. Il Newcastle United sta cercando di rafforzare il proprio reparto offensivo con un obiettivo ben preciso: Benjamin Sesko. Secondo quanto riportato da Nicolò SchirĂ , il club inglese ha messo sul tavolo una proposta allettante per l’attaccante sloveno, offrendogli un contratto fino al 2030 con uno stipendio significativo per convincerlo a trasferirsi a St. James’ Park. Il Newcastle, che ha mostrato ambizioni sempre piĂą forti sul mercato, sta facendo di tutto per attrarre il giovane talento del RB Leipzig e inserirlo nella propria rosa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Mercato Juve, Sesko può essere bianconero ma non a Torino! L’indiscrezione sul futuro dell’attaccante stupisce tutti: gli aggiornamenti

In questa notizia si parla di: sesko - juve - essere - bianconero

Sesko Juve, cifra monstre per l’acquisto dal Lipsia: gli ultimi aggiornamenti sul gioiello sloveno. Cosa filtra in vista dell’estate - di Redazione JuventusNews24 Sesko Juve, cifra monstre per l’acquisto dal Lipsia. Le ultime novità anche sulla clausola rescissoria.

Mercato Juve: Lipsia fuori dalle coppe europee, deciso il futuro di Sesko e Xavi Simons. Cosa succederĂ in estate - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve: Lipsia escluso dalle coppe europee nella prossima stagione, deciso il futuro di Sesko e Xavi Simons.

Sesko Juve: l’indizio sul futuro dell’attaccante arriva…dai social. Il gesto scatena le voci, sarà quella la sua prossima squadra? Cosa è accaduto - di Redazione JuventusNews24 Sesko Juve: l’indizio sullo sloveno arriva…dai social. Il gesto scatena i rumors, sarà quella la sua prossima squadra? Cosa è successo.

Juve, la prima uscita della nuova stagione sarĂ il 2 Agosto contro la Reggiana alle 11 al JTC ? https://ow.ly/G1uu50WrKec Vai su Facebook

Calciomercato Juve, c'è vita oltre Kolo: la verità su Nunez, pallino Sesko e l'alternativa dal Psg; CM - La Juventus vuole Sesko in estate: i dettagli; Arsenal, accordo raggiunto con Sesko. Via libera per la Juventus con Gyokeres?.

Mercato Juve: filo diretto Sesko Kolo Muani. C’è un intreccio con la Premier che può far sorridere i bianconeri. Ultimi sviluppi importantissimi - Novità importanti Un clamoroso effetto domino che parte dall’Inghilterra potrebbe ... Segnala juventusnews24.com

Kolo Muani Juve, sirene inglesi sull’attaccante del PSG! Questo bianconero può aiutare il club nella trattativa: tutti gli ultimi aggiornamenti - Kolo Muani Juve, sirene inglesi sull’attaccante del PSG: i dettagli sul futuro del bomber francese Il futuro di Randal Kolo Muani continua a essere al centro delle speculazioni di mercato. juventusnews24.com scrive