In attesa che il Perugia torni in Italia, il diesse Mauro Meluso è al lavoro per completare la squadra che disputerĂ il primo impegno ufficiale a metĂ agosto, in Coppa Italia. Il dirigente biancorosso, dopo aver ultimato le operazioni a centrocampo per Tumbarello, in difesa per Calapai e in attacco con l’arrivo di Giardino (che rinforzerĂ la Primavera con qualche puntata in prima squadra), è al lavoro per mettere a punto quelle operazioni che consentiranno al Perugia di alzare il livello. A fine mese il club avrĂ la riposta da parte di Andrea La Mantia. L’attaccante, attualmente svincolato, si è preso del tempo per accettare l’offerta del Perugia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Mercato. Agosti, cessione a un passo. Va alla Dolomiti Bellunesi