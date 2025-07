Meno arredamento più vintage e vinili Presente passato e futuro della Fiera di Sinigaglia

Si tiene tutti i sabati sui Navigli, per essere più precisi, in Ripa di Porta Ticinese; e i milanesi lo chiamano ancora Fiera di Sinigaglia (o anche Sinigallia, o Senigallia), come lo storico mercato delle pulci di Milano risalente all’800. E però, dell’antica Fiera di Sinigaglia, il mercato di Ripa di Porta Ticinese è semmai solo un discendente diretto, nato circa dieci anni fa, quando il Comune di Milano ha smembrato la fiera in due tronconi. Il secondo, che somiglia in realtà più a un comune mercato rionale, proponendo anche articoli alimentari, si svolge la domenica nel parcheggio accanto alla Metro Pagano. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Meno arredamento, più vintage e vinili. Presente, passato e futuro della Fiera di Sinigaglia

In questa notizia si parla di: fiera - sinigaglia - meno - arredamento

Fiera del Levante, più spazio all'arredamento nella 79^ campionaria - Più spazio all'Arredamento in occasione della 87esima edizione della Campionaria Generale Internazionale della Fiera del Levante, in programma a Bari dal 28 settembre al 6 ... Segnala notizie.tiscali.it

Tutto pronto per l'inaugurazione della 87esima Fiera del Levante - RaiNews - La caravella della Fiera del Levante è pronta a riprendere il suo viaggio: alle 11,00 l'inaugurazione dell'87esima edizione della campionaria. Secondo rainews.it