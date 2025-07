‘Memorie di un viaggio mai esistito’ | circa 600 visitatori alla mostra

Si concluderà domani alle 18,30 a Portico, con un aperitivo offerto dal ristorante e albergo diffuso Al Vecchio Convento, la mostra ‘ Memorie di un viaggio mai esistito ’, presso la millenaria Torre Portinari, il mastio del castello dei conti Guidi. Interverranno il vicesindaco Stefano Talenti, la consigliera comunale delegata alla mostra Anna Facciani e altri consiglieri. In un mese di apertura dell’esposizione che fa parte del progetto ‘Versanti Culturali: dialoghi d’arte tra Montone e Tramazzo’, col titolo Arte in Torre, sono approdati a Portico oltre 600 visitatori. Racconta la consigliera comunale Anna Facciani: "Dato che nel registro delle presenze abbiamo contato 300 firme, ma che solo circa la metà registra la presenza, allora possiamo sostenere che l’esposizione è stata visitata da 600 persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - ‘Memorie di un viaggio mai esistito’: circa 600 visitatori alla mostra

