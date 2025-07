Memorial Criscitiello | Lazio salva nel recupero Avellino a testa alta

Tempo di lettura: 2 minuti Un rigore trasformato da Guendouzi al 92’ regala alla Lazio la vittoria sull’ Avellino nel terzo memorial “ Sandro Criscitiello ”. Un test equilibrato, che ha visto i biancoverdi tenere testa ai capitolini fino all’ultimo secondo, sfiorando il pari che avrebbe portato la sfida ai calci di rigore. Primo tempo combattuto Biancolino sceglie una formazione ambiziosa, schierando Favilli e Crespi in attacco, con Russo alle loro spalle. Tra i pali c’è Iannarilli, mentre la linea difensiva vede Milani e Cancellotti sugli esterni, Manzi ed Enrici al centro. In mezzo al campo spazio a Palumbo, Palmiero e Sounas. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Memorial Criscitiello: Lazio salva nel recupero, Avellino a testa alta

In questa notizia si parla di: memorial - criscitiello - lazio - avellino

Sarri e l’Avellino, il passato ritorna al Memorial Criscitiello - Tempo di lettura: 2 minuti Un appuntamento di prestigio attende l’ Avellino nel cuore del precampionato: il 26 luglio alle ore 20:30, allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, i biancoverdi affronteranno la Lazio di Maurizio Sarri nel contesto del terzo “ Memorial Sandro Criscitiello “.

Precampionato dei Lupi, due amichevoli e memorial “Sandro Criscitiello” - L’U.S. Avellino 1912 rende noto che durante il ritiro precampionato che si svolgerà a Rivisondoli (AQ) disputerà due gare amichevoli.

U.S. Avellino 1912: Tutto pronto per il Terzo Memorial “Sandro Criscitiello” contro Lazio - L’U.S. Avellino 1912 in vista del terzo memorial “Sandro Criscitiello”, che andrà in scena sabato 26 luglio 2025 alle ore 20:30 allo stadio “Benito Stirpe” di Frosinone, e facendo riferimento alla prevendita per la gara amichevole Avellino – Lazio, già attiva da tempo presso il circuito Go2 al.

È tutto pronto al Benito Stirpe per la terza edizione del Memorial Sandro Criscitiello Angelo Antonio #DAgostino , presidente dell’ #Avellino , è intervenuto ai microfoni di #Sportitalia a pochi minuti dalla sfida contro la Lazio? Vai su X

Domani, sabato 26 luglio, la Lazio scenderà in campo contro l'Avellino in occasione della terza edizione del terzo Memorial Sandro Criscitiello: dove vedere la partita e le info sui biglietti #SsLazio #Lazio #Lazionews #LazionewsEu #Avellino Vai su Facebook

3° Memorial Sandro Criscitiello | Avellino-Lazio, le formazioni ufficiali; Memorial “Sandro Criscitiello”: Avellino sfida la Lazio a Frosinone; Memorial Sandro Criscitiello, Avellino-Lazio. Info e biglietti.

Lazio-Avellino diretta: segui l'amichevole di oggi live - Dopo il successo con la Primavera, la formazione di Sarri torna in campo contro gli irpini per il memorial Sandro Criscitiello. Lo riporta msn.com

Lazio, Guendouzi "salva" Sarri: Avellino ko nel recupero - Un calcio di rigore del centrocampista francese nel finale regala il successo ai biancocelesti nell'amichevole dello Stirpe ... Da tuttosport.com