Meloni | sì Stato palestinese ma non ora

9.40 "Credo che il riconoscimento dello Stato di Palestina, senza che ci sia uno Stato della Palestina, possa addirittura essere controproducente per l'obiettivo". Cos√¨ la premier Meloni al quotidiano "La Repubblica". "L'Italia √® per la soluzione due popoli e due Stati - evidenzia Meloni - ma il riconoscimento del nuovo Stato palestinese deve avvenire in contemporanea con il riconoscimento da parte loro dello Stato di Israele. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it