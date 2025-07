Meloni nega ancora il riconoscimento dello Stato di Palestina | Sarebbe controproducente Bonelli l’attacca | Atto di codardia e servilismo

Per Bonelli "il riconoscimento dello Stato di Palestina è oggi un atto necessario per fermare l'aggressione israeliana, non un dettaglio diplomatico da rinviare all'infinito. Meloni si rifiuta di farlo per non disturbare i suoi alleati politici e ideologici: questa non è prudenza, è complicità ”. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Meloni nega ancora il riconoscimento dello Stato di Palestina: “Sarebbe controproducente”, Bonelli l’attacca: “Atto di codardia e servilismo”

Gaza, Conte: vergogna nazionale no governo Meloni a riconoscimento Palestinesi - Roma, 25 lug. (askanews) – “Dopo la Spagna anche la Francia annuncia il riconoscimento della Palestina di fronte al genocidio e ai piani di deportazione di massa a danno dei palestinesi.

Riconoscimento della Palestina, la linea di Meloni: «I tempi non sono ancora maturi» | Trump gela Macron: quel che dice non conta - La premier: «Due popoli due Stati sia un punto di arrivo». Tajani: per la pace fondamentale il reciproco riconoscimento

La premier #Meloni conferma la linea "Due Popoli, due Stati" ma frena sul riconoscimento dello stato di #Palestina: "I tempi", dice, "non sono maturi" Vai su X

La lettera degli ambasciatori a Meloni per riconoscere la Palestina: “Basta ambiguità, a Gaza pulizia etnica” - Un gruppo di 34 ex ambasciatori ha scritto una lettera aperta a Meloni affinché proceda con l'immediato riconoscimento dello Stato di Palestina seguendo ... Segnala fanpage.it

